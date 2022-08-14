10 российских самолетов застряли в Германии после введения санкций

- Азия и мир, политика
- 15:23, 14 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Не менее 10 самолетов, которые принадлежат российской стороне, застряли в аэропортах Германии на более 5 месяцев. Это связано с закрытием воздушного пространства стран ЕС и введением антироссийских санкций, пишет Deutsche Welle.
Самолетам запрещено взлетать и проводить полеты в соответствии с санкционным режимом Европейского союза. Кроме того, сами владельцы судов не могут их использовать или отправить в другие места.
На данный момент они находятся:
- в Лейпциге — 3 самолета Ан-124;
- в Кельне — по 1 Bombardier Challenger 300 и Boeing 737;
- в аэропорту Франкфурт-Хан — Boeing 747;
- в Баден-Бадене — Cessna 750;
- также две машины типа Embraer Legacy 600 и Bombardier Global Express.
Каждое судно использовали для деловых поездок.
Воздушное пространство России закрыто для зарубежных авиакомпаний из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза в связи ситуацией в Украине. Ограничения ввели в ответ на аналогичные меры властей этих стран по отношению к российским судам