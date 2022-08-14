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10 российских самолетов застряли в Германии после введения санкций

CentralAsia (CA) -  Не менее 10 самолетов, которые принадлежат российской стороне, застряли в аэропортах Германии на более 5 месяцев. Это связано с закрытием воздушного пространства стран ЕС и введением антироссийских санкций, пишет Deutsche Welle.

Самолетам запрещено взлетать и проводить полеты в соответствии с санкционным режимом Европейского союза. Кроме того, сами владельцы судов не могут их использовать или отправить в другие места.

На данный момент они находятся:

  • в Лейпциге — 3 самолета Ан-124;
  • в Кельне — по 1 Bombardier Challenger 300 и Boeing 737;
  • в аэропорту Франкфурт-Хан — Boeing 747;
  • в Баден-Бадене — Cessna 750;
  • также две машины типа Embraer Legacy 600 и Bombardier Global Express.

Каждое судно использовали для деловых поездок.

Воздушное пространство России закрыто для зарубежных авиакомпаний из США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза в связи ситуацией в Украине. Ограничения ввели в ответ на аналогичные меры властей этих стран по отношению к российским судам

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