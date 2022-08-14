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Южная Корея сократит бюджет впервые с 2010 года

CentralAsia (CA) -  На фоне роста мировых процентных ставок правительство Южной Кореи в 2023 году сократит национальный бюджет республики, передает Bloomberg.

Это станет первым подобным прецедентом за 13 лет.

«Мы затягиваем пояса потуже… У прежней администрации было много долгов, но мы не можем себе этого позволить»,— рассказал министр финансов республики Чу Кен-Хо.

Он уточнил, что много бюджетных долгов действующему правительству досталось от администрации предыдущего президента республики Мун Чжэ Ина, функционировавшей в период пандемии COVID-19. Сейчас прогнозируемый бюджет на предстоящий год составляет 679 трлн вон ($521 млрд).

В июле Центробанк Южной Кореи впервые в истории поднял ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов для борьбы с высокой инфляцией. В июне инфляция в республике достигла уровня 6% в годовом выражении — это максимум с 1998 года.

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