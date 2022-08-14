В торговом центре в Ереване произошел взрыв. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 16:47, 14 августа 2022
- Просмотров: 9099
CentralAsia (CA) - В торговом центре столицы Армении в Ереване произошел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщили 14 августа в МЧС Армении.
Как отметил пресс-секретарь ведомства Айк Костанян, сейчас на месте ЧП работают отряды пожарных спасателей, поскольку после взрыва в ТЦ возник пожар.
Глава местной службы скорой помощи уточняет, что 20 пострадавших были доставлены в ереванские больницы.
«Пожару присвоен повышенный рейтинг сложности № 2. На место выехали шесть пожарных отрядов спасательной части Ереванского городского спасательного управления МВД с автолестницей», — указал портал News.Am.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.