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В торговом центре в Ереване произошел взрыв. Видео

CentralAsia (CA) -  В торговом центре столицы Армении в Ереване произошел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщили 14 августа в МЧС Армении.

Как отметил пресс-секретарь ведомства Айк Костанян, сейчас на месте ЧП работают отряды пожарных спасателей, поскольку после взрыва в ТЦ возник пожар.

Глава местной службы скорой помощи уточняет, что 20 пострадавших были доставлены в ереванские больницы.

«Пожару присвоен повышенный рейтинг сложности № 2. На место выехали шесть пожарных отрядов спасательной части Ереванского городского спасательного управления МВД с автолестницей», — указал портал News.Am.

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