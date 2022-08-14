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Более 35 человек погибли при пожаре в церкви в Египте. Видео

CentralAsia (CA) -  В церкви Або Сефейн в египетской провинции Эль-Гиза вспыхнул пожар, в результате которого 35 человек погибли, еще 45 — пострадали, сообщает Reuters. Также Аrabıc.cnn передает со ссылкой на министерство здравоохранения, что число пострадавших достигло до 55 человек.

На место были прибыли 30 машин скорой помощи.

Источники Reuters поясняют, что пожар вспыхнул в тот момент, когда 5 тыс. верующих собрались на мессу в церкви, из-за чего произошла давка.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поручил местным чрезвычайным службам локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим.

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