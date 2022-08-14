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Reuters: Делегация Конгресса США посетит Тайвань

CentralAsia (CA) -  Делегация Конгресса США посетит Тайвань 14-15 августа. О визите сообщает Reuters со ссылкой на американское посольство.

Отмечается, что поездка проходит в рамках широкого визита в Индо-Тихоокеанский регион.

По данным Американского института на Тайване, поддерживающий дипломатическую связь между США и Тайванем, в состав делегации входят:

  • Эд Марки — сенатор США от Массачусетса (Демократическая партия);
  • Джон Гараменди — член Палаты представителей от Калифорнии (Демократическая партия);
  • Алан Стюарт Лоуэнталь — член Палаты представителей от Калифорнии (Демократическая партия);
  • Дон Байер — председатель экономического комитета Конгресса США (Демократическая партия);
  • Амата Колман Радеваген — делегат в Палате представителей от Американского Самоа (Республиканская партия).

2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на Тайвань. Китай выступил с критикой такого шага и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают остров своей территорией.

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