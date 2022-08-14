Reuters: Делегация Конгресса США посетит Тайвань
- Азия и мир, политика
- 18:46, 14 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Делегация Конгресса США посетит Тайвань 14-15 августа. О визите сообщает Reuters со ссылкой на американское посольство.
Отмечается, что поездка проходит в рамках широкого визита в Индо-Тихоокеанский регион.
По данным Американского института на Тайване, поддерживающий дипломатическую связь между США и Тайванем, в состав делегации входят:
- Эд Марки — сенатор США от Массачусетса (Демократическая партия);
- Джон Гараменди — член Палаты представителей от Калифорнии (Демократическая партия);
- Алан Стюарт Лоуэнталь — член Палаты представителей от Калифорнии (Демократическая партия);
- Дон Байер — председатель экономического комитета Конгресса США (Демократическая партия);
- Амата Колман Радеваген — делегат в Палате представителей от Американского Самоа (Республиканская партия).
2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на Тайвань. Китай выступил с критикой такого шага и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают остров своей территорией.
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