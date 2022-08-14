Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 34, погиб 1 человек
- Азия и мир, происшествия
- 18:47, 14 августа 2022
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|Предыстория: В торговом центре в Ереване произошел взрыв. Видео
CentralAsia (CA) - Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло 34, сообщает «РИА новости» со ссылкой на МЧС Армении.
Также погиб 1 человек, передает «Интерфакс».
«По состоянию на данный момент, в результате взрыва пострадали 34 человека, один человек погиб», - говорится в пресс-релизе минздрава.
Ранее сообщалось о 20 раненых.
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