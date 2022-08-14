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Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 34, погиб 1 человек
Предыстория: В торговом центре в Ереване произошел взрыв. Видео

CentralAsia (CA) -  Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло 34, сообщает «РИА новости» со ссылкой на МЧС Армении.

Также погиб 1 человек, передает «Интерфакс».

«По состоянию на данный момент, в результате взрыва пострадали 34 человека, один человек погиб», - говорится в пресс-релизе минздрава.

Ранее сообщалось о 20 раненых.

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