Путин посетит форум «Армия-2022»

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин посетит международный военно-технический форум «Армия-2022». Об этом 14 августа сообщается в телеграм-канале Кремля.

«15 августа Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр – 2022, а также посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», — говорится в сообщении.

Форум в России стартует в понедельник, 15 августа, и продлится до 21 августа на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в городе Кубинка Московской области, а также на полигона Алабино и аэродроме Кубинка.

VIII Армейские международные игры стартовал 13 августа и пройдут на территории 12 государств.

Более 5 тыс. военнослужащих из 38 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.