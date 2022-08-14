Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем

Генри Киссинджер

CentralAsia (CA) - Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил The Wall Street Journal, что Вашингтон отверг традиционную дипломатию и в отсутствие великого лидера привел мир к пропасти войны из-за Украины и Тайваня.

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, без какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», - заявил Киссинджер в интервью.

Экс-госсекретарь, которому сейчас 99 лет, подробно остановился на роли Запада в конфликте на Украине в недавней книге, посвященной выдающимся лидерам послевоенного периода. Он описал решение России ввести войска в страну в феврале как мотивированное ее собственной безопасностью, поскольку вступление Украины в НАТО приведет к перемещению вооружений альянса в пределах 300 миль (480 км) от Москвы.

Дипломаты в Киеве и Вашингтоне должны были сбалансировать эти опасения, писал Генри Киссинджер, описывая нынешний конфликт на Украине как «результат неудачного стратегического диалога». В интервью WSJ через месяц после публикации книги, Киссинджер настаивал на том, что Запад должен был серьезно отнестись к требованиям безопасности президента России Владимира Путина, экс-госсекретарь также отказался предположить то, что Украина однажды будет принята в НАТО.

Генри Киссинджер был советником по национальной безопасности США (1969–1975) и госсекретарем (1973–1977). Он также лауреат Нобелевской премии мира (1973).