CentralAsia (MNG) -

Турнир PUBG Mobile World Invitational 2022 проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в течение трех дней. Всего для участия в этом турнире с призовым фондом в два миллиона долларов США было приглашено 18 команд из региона и страны-организатора, а соревновалась команда «Stalwart Esports» из Монголии.

После 18 раундов соревнований «Stalwart Esports» заняла третье место, набрав 180 очков и получив приз в размере 185 000 долларов США. Победителем турнира стала тайская команда «Vampire Esports» с 220 очками и 525 000 долларов США, а второе место заняла саудовская «Team Falcons» с 197 очками и 325 000 долларов США.

Attacker – Г.Сухбат (Action)

«Action» Г. Сухбат из монгольской команды «Stalwart Esports» был назван «MVP» или «Ценным игроком» турнира и награжден 10 000 долларов США.

Состав команды Stalwart Esports:

IGL, Scout – Э.Өнөболд (Pika)

Support – Б.Билгуутэй (Skryyy)

Attacker – Г.Сухбат (Action)

Fragger – А.Бурэнбаяр (Top)

Coach – Б.Жаргалсайхан (Senator).

После турнира на сайте команды Stalwart Esports было написано следующие: «Это был не тот результат, которого мы хотели. Мы старались изо всех сил, но у нас было всего 16 часов, чтобы привыкнуть к новому устройству турнира. И это был первый крупный LAN-турнир для мальчиков. Мы гордимся нашими мальчиками. До встречи на следующих соревнованиях».

Монгольская киберкоманда заняла 3-е место и выиграла $185 тыс. в Эр-Рияде pic.twitter.com/LdjYgrcMw9 — Bystander Майдар (@Tatarmai) August 14, 2022

Ранее в мае этого года монгольская команда Stalwart Esports выиграла турнир South Asia Championship Spring 2022 и получила 40 000 долларов.

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