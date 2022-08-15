Согласованы новые меры по укреплению партнерства между Монголией и Китаем

министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) -

В ходе визита министра иностранных дел Китая в Монголию был согласован ряд мер, направленных на укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

В ходе визита, начавшегося в воскресенье и завершившегося вчера, министр иностранных дел Ван И встретился с президентом Монголии У. Хурэлсух, премьер-министром Л. Оюун-Эрдэнэ, спикером парламента Г. Занданшатар и другими.

Были заключены соглашения о нижеследующем:

Ускорение реализации проекта гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн

Интенсификация строительства железной дороги Гашуунсухайт – Ганцмод, соединяющей важные пограничные пункты между двумя странами

Стабилизация частоты ежедневных рейсов поездов, следующих в Монголию из морских портов Китая

Увеличение количества обменов поездами и общей пропускной способности границы на погранпереходе Замын-Ууд – Эрээн и общей пропускной способности границы.

В ходе переговоров была поставлена цель удвоить двусторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов США. Обсуждения также касались возможности согласования более свободного передвижения между Монголией и Китаем с особым акцентом на помощь гуманитарному сектору и монгольским гражданам, обучающимся в Китае, которые застряли за пределами страны из-за закрытия границы из-за пандемии. В ходе визита также обсуждалось сообщение порта Ханги – Мандал железной дорогой.

По итогам пресс-конференции с министром иностранных дел Китая, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх сказала: «Договоренности, достигнутые во время этого визита, укрепят стратегические отношения, которые уже существуют между нашими двумя странами, углубляя наше сотрудничество в ряде важных секторов.

«Новая поддержка для увеличения пропускной способности наших портов и увеличения внутреннего производства энергии в Монголии окажет дополнительную поддержку экономическому развитию Монголии по мере продолжения нашего восстановления после пандемии COVID-19 в соответствии с целями, установленными Новой политикой восстановления».

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