Высший орган управления ЦУР Монголии одобряет проект Комплексной национальной стратегии финансирования

CentralAsia (MNG) -

12 августа Национальный комитет Монголии по устойчивому развитию (НКМУР) одобрил проект Интегрированной национальной финансовой стратегии (ИНФС), в результате чего Монголия стала одной из первых стран, внедривших ИНФС, ключевое средство мобилизации, согласования и использования ресурсов для достижения ЦУР и приоритеты устойчивого развития Монголии.

НКМУР, возглавляемый премьер-министром, является высшим руководящим комитетом Монголии по устойчивому развитию, в состав которого входят ключевые заинтересованные стороны правительства, включая министерства и ведомства, а также Организацию Объединенных Наций в Монголии.

Одобрение означает высокий уровень важности и обязательств, которые Монголия придает успешному осуществлению чрезвычайных реформ, инструментов и механизмов, указанных в ИНФС, для ускорения продвижения страны к Повестке дня на период до 2030 года. Монголия является одним из лидеров среди 86 стран мира. которые в настоящее время разрабатывают Интегрированную национальную структуру финансирования (ИНСФ), адаптированную к условиям страны, чтобы направить финансирование на устойчивое развитие.

Жавхлан Болд, министр финансов, исполняющий обязанности министра экономики и развития и заместитель председателя НКМУР, подчеркнул важность ИНФС и сказал: «Эта стратегия включает в себя множество важных мер, включая внедрение Согласованная с ЦУР методология составления бюджета, устойчивость долга, инновационные и экологически чистые финансовые инструменты, внедрение стандартов отчетности по экологическому и социальному управлению (ЭСУ) и механизма поддержки инвестиций, оказывающих положительное влияние на устойчивое развитие».

ИНФС будет играть ключевую роль в поддержке правительства Монголии в достижении его приоритетов в области устойчивого развития, изложенных в «Видении-2050», документе о долгосрочной политике развития и «Новой политике восстановления экономики», путем увеличения источников финансирования ЦУР за счет внутренних и международных инвесторов, улучшение согласования государственного планирования и составления бюджета, согласование текущих ресурсов с ЦУР и увеличение финансирования частного сектора за счет усовершенствованного государственно-частного партнерства.

«Благодаря разработке Интегрированной национальной системы финансирования Монголия теперь имеет возможность наметить четкий путь вперед для согласования нескольких источников финансирования с национальными приоритетами развития с помощью различных инструментов и механизмов, включенных в Интегрированную национальную финансовую стратегию. В дальнейшем сильная национальная ответственность и лидерство Монголии наряду с эффективным сотрудничеством и партнерством различных государственных и местных органов власти, а также партнеров по развитию будут иметь решающее значение для успешной реализации INFS в предстоящие годы», — сказал г-н Тапан Мишра, постоянный координатор ООН в Монголии.

Совместная программа ООН «Внедрение комплексного подхода к финансированию ЦУР в Монголии», реализуемая ПРООН в партнерстве с ЮНИСЕФ под руководством Министерства финансов при щедрой и материальной поддержке Объединенного фонда ЦУР, предоставила Монголии исключительную возможность для разработка Комплексной национальной стратегии финансирования за последние два года.

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