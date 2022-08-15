Сотни человек оказались жертвами еще одной финансовой пирамиды в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте лопнула очередная финансовая пирамида, жертвами которой оказались сотни человек.

Как сообщает интернет-издание Хабар.уз, один из основателей финпирамиды под названием Rayona Qutlug, обещавший дома и машины почти 300 клиентам, забрал собранные у людей деньги и сбежал за границу.

Пострадавшие сообщают, что вносили первоначальные взносы в среднем, 4-5 тысяч долларов за машину и 15-17 тысяч долларов за дом, при этом зачастую другие члены их семей и супруги не знали об этом.

Сообщается, что финпирамида Rayona Qutlug была основана 10 января 2022 года с уставным фондом 400 млн сумов. Ее учредителем является некий Эркин Эгамбердиев, а руководителем – Улугбек Джумабоев.

В настоящее время следственным отделом при ОВД Мирабадского района города Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 167 («Хищение путем присвоения или растраты») УК Узбекистана.

Один из громких случаев лопнувшей финансовой пирамиды произошел в Узбекистане в 2016 году. Финансовая пирамида чиназского предпринимателя Ахмада Турсунбаева, известного в народе как «Ахмадбай», стала одной из самых крупных за всю историю Узбекистана, жертвой которой стали не только обычные граждане, но и видные общественные деятели и артисты. Тогда более 11 тысяч человек стали жертвами махинаций «Ахмадбая».

В мае 2019 года Ахмад Турсунбаев был приговорен к девяти годам лишения по статье «мошенничество». Также ему было назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 20% заработной платы.

После оглашения приговора «Ахмадбай» заявил, что «люди приносили деньги и имущество по своему желанию».