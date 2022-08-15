Афганистану грозит высокий риск «совмещения продовольственного и долгого кризиса», - Всемирный банк

CentralAsia (CA) - Всемирный банк заявил, что Афганистан сталкивается с гуманитарным кризисом, и риск наложения продовольственного и долгового кризиса может иметь разрушительные последствия, передает Tolonews.

С тех пор как 15 августа прошлого года талибы захватили Афганистан, агентства ООН и международное сообщество выражали обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми сталкиваются граждане страны.

Недавний отчет Всемирного банка показал, что Афганистан сталкивается с масштабным гуманитарным кризисом и риском перекрытия продовольственного и долгового кризиса, который может иметь «разрушительные последствия». Всемирный банк заявил, что международная помощь Афганистану является единственным решением для исправления ситуации.

«Перекрывающиеся долговой и продовольственный кризисы могут иметь разрушительные последствия, и международная помощь является единственным решением», — говорится в отчете Всемирного банка.

Некоторые аналитики утверждают, что нехватка инвестиций является одной из причин роста экономических проблем в Афганистане.

Всемирный банк в своем отчете заявил, что 7 стран сталкиваются с повышенным риском наложения продовольственного и долгового кризиса, и Афганистан находится в верхней части этого списка. Другие страны включают Эритрею, Мавританию, Сомали, Судан, Таджикистан и Йемен.

В отчете Всемирного банка содержится призыв к увеличению чрезвычайной помощи Афганистану и всем странам, подверженным риску, в качестве возможного решения для предотвращения эффекта «наложения долга и продовольственного кризиса».

Талибы обвиняют санкции США в экономическом кризисе

Тем временем талибы выступили с заявлением в ответ на отчет, опубликованный Всемирным банком. Министерство экономики Афганистана возложило вину на санкции, введенные США за экономический кризис в раздираемой войной стране.

Заместитель министра экономики Латиф Назари подчеркнул, что Афганистан сможет достичь «самодостаточности» за счет укрепления инфраструктуры, модернизации сельского хозяйства и расширения торговых операций.

Между тем, пресс-секретарь министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Мусбахуддин Мустаин заявил, что засуха повлияла на посевы, и из-за нее пострадали фермеры. Он подчеркнул, что засуха повлияла как на Афганистан, так и на остальной мир.

«Наши решения основаны на нескольких компонентах, которые включают укрепление инфраструктуры Афганистана, во-вторых, модернизацию афганского сельского хозяйства и, в-третьих, расширение торговли и транзита. Благодаря этим ... компонентам мы можем достичь самодостаточности», — цитирует TOLO News. Как сказал Латиф Назари.

Экономические ограничения привели к катастрофе в Афганистане: HRW

Между тем, Хьюман Райтс Вотч заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане не может быть решен до тех пор, пока правительства США и других стран не ослабят ограничения в отношении банковского сектора страны, опустошенной войной.

Директор по защите прав человека в Азии Джон Сифтон подчеркнул, что усиливающийся кризис голода и здравоохранения в Афганистане является «неотложным». Сифтон далее заявил, что экономические ограничения привели к катастрофе в Афганистане и нанесли ущерб народу Афганистана.

HRW заявила, что предприятия, гуманитарные группы и частные банки подчеркивают влияние ограничений на свою деятельность.