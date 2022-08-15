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Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 61, погибло 5 человек. Фото. Видео

CentralAsia (CA) -  Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло 60, погибло 5 человек, передает МЧС Армении.

Также на сайте МЧС опубликован список из 17 человек, которые числятся пропавшими без вести после взрыва.

В работах принимают участие 350 спасателей.

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