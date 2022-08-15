Фестиваль нематериального культурного наследия «Кочевник» посетили более 12 тыс. отечественных и иностранных туристов

CentralAsia (MNG) -

Фестиваль «Нүүдэлчин-2022» - («Кочевник-2022») продлился 3 дня с 12 по 14 августа в Национальном парке «Горхи-Тэрэлж» и завершился торжественной церемонией. В этом грандиозном празднике нематериального культурного наследия приняли участие 1227 носителей и трансляторов наследия из 21 аймаков и 9 районов столицы, его посетили более 12 тыс. отечественных и иностранных туристов.

«Главной основой существования любой страны или этнической группы, способной мыслить, творить и жить уникальным образом, отличным от других, является коренное наследие и культура. У нас, монголов, много этносов, таких как барга, баяд, буриад, дархад, дарганга, дурвд, захчин, мянгад, найман, ойрад, өөлд, торгууд, сартуул, урянхай, уземчин, халх, халимаг, харчин, хорчин, хотгоид, цаатан и чахар, страна с богатым культурным наследием. В настоящее время, когда мир ищет пути интеграции устойчивого развития во все сферы и предпринимаются усилия по защите биологического и культурного разнообразия, не только монголы, но и человечество должны защитить нашу коренную кочевую цивилизацию, признать и унаследовать наследие этнических групп, и это наш главный приоритет.

В этом году фестиваль «НҮҮДЭЛЧИН-2022» расширился по своим масштабам по сравнению с предыдущими фестивалями и стал более уникальным и инновационным с точки зрения содержания, формы и организации.

В будущем мы будем реализовывать программы и проекты, направленные на сохранение, популяризацию и передачу нашего кочевого наследия, поддержку и поощрение носителей культурного наследия, совершенствование всеобщего образования в области культурного наследия, увеличение вклада творческого производства, основанного на культурном наследии, в общество и экономику», — сказал вице-премьер С.Амарсайхан.

Во время фестиваля использовались повозки с лошадьми, волами и яками, а семьям, детям, молодежи и посетителям фестиваля была предоставлена возможность изучить традиционные монгольские бытовые методы, такие как изготовление войлока, ферментация кобыльего молока или изготовление айрага, изготовление кожаных ремней, дубление овчины и стрельба из лука.

Кроме того, этот фестиваль создал благоприятную для окружающей среды и экологически чистую среду, оценив методы сохранения природы кочевников. Он характеризуется нулевыми отходами (zero waste), то есть повторным использованием любого продукта или ресурса в максимально возможной степени, предотвращением образования отходов и сокращением потребления энергии для сокращения выбросов углерода (carbon limited).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения