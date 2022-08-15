Комитет защиты журналистов призвал Душанбе освободить из-под ареста двух активистов

CentralAsia (TJ) - Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал власти Таджикистана освободить из-под ареста журналистов и гражданских активистов Ульфатхоним Мамадшоеву и Хушруза Джумаева, и прекратить расследование дел в отношении журналистов в условиях секретности.

Президент CPJ Джоди Гинзберг в официальном заявлении организации отметил: «Власти Таджикистана должны освободить Ульфатхоним Мамадшоеву и Хушруза Джумаева, снять с них все обвинения и гриф секретности с их дел».

Ульфатхоним Мамадшоева, независимая журналистка и гражданская активистка, была задержана 18 мая сотрудниками ГКНБ по обвинению в организации акций протестов в Хороге, а 20 мая был задержан и Хушруз Джумаев, блогер из ГБАО, который писал о ситуации в Бадахшане и социальных проблемах региона под псевдонимом Хушом Гулям.

Глава CPJ, базирующегося в Нью-Йорке, касаясь темы недавних событий в Горно-Бадахшанской автономной области, также заявил, что «все журналисты ГБАО и в целом журналисты Таджикистана должны иметь возможность свободно освещать действия властей в ГБАО».

В отношении Ульфатхоним Мамадшоевой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 307 (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан) УК РТ. До своего ареста активистка на своей странице в соцсетях отрицала свою причастность к недавним протестам в Хороге и Рушане. Хушруза Джумаева обвиняют в организации митингов в Хороге и Рушане и призывах к свержению власти, хотя официально правоохранительные органы до сих пор не сообщили за что его задержали.

Комитет защиты журналистов сообщает, что направил электронное письмо в Генеральную прокуратуру Таджикистана с запросом получить информацию о делах журналистов, но до сих пор не получил ответа. На сегодняшний день как минимум 6 журналистов в Таджикистане находятся под арестом по обвинению в тяжких преступлениях.

В мае этого года в Хороге и Рушанском районе прошли акции протеста жителей. После этих протестов власти объявили «антитеррористическую операцию» в этом регионе. В результате, по официальной информации, были убиты 16 человек. Местные жители утверждают, что жертв было больше.

В рамках операции в ГБАО было арестовано более 200 человек, некоторые из них уже осуждены на различные сроки – от 11 до 18 лет. Власти обвиняют этих людей в организации протестов и различных преступлениях, но их родственники утверждают, что те лишь выступали в защиту своих прав.

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