2 уголовных дела возбудили в Ереване после взрыва ТЦ

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- 10:19, 15 августа 2022
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|Предыстория: В торговом центре в Ереване произошел взрыв. Видео
CentralAsia (CA) - Следственный комитет Армении возбудил 2 уголовных дела в связи со взрывом в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Дела возбуждены по статьям «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия» и «Нарушение правил хранения, учета, перевозки, пересылки или использования легковоспламеняющихся, или горючих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия», говорится в сообщении.
«Сформирована следственная группа, предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего. В настоящее время причины взрыва не установлены, предметом следствия станут все возможные версии», - отметили в ведомстве.
По предварительным данным армянского МЧС, на складе пиротехники в торговом центре «Сурмалу» произошло два мощных взрыва, приведших к пожару и обрушению здания.