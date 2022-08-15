2 уголовных дела возбудили в Ереване после взрыва ТЦ

CentralAsia (CA) - Следственный комитет Армении возбудил 2 уголовных дела в связи со взрывом в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Дела возбуждены по статьям «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия» и «Нарушение правил хранения, учета, перевозки, пересылки или использования легковоспламеняющихся, или горючих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия», говорится в сообщении.

«Сформирована следственная группа, предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего. В настоящее время причины взрыва не установлены, предметом следствия станут все возможные версии», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным армянского МЧС, на складе пиротехники в торговом центре «Сурмалу» произошло два мощных взрыва, приведших к пожару и обрушению здания.