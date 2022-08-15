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Трамп призвал ФБР немедленно вернуть изъятые из его резиденции документы

CentralAsia (CA) -  Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) немедленно вернуть документы, изъятые этой спецслужбой во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго. Об этом сообщает New York Post.

«Только что стало известно, что ФБР во время своего теперь уже знаменитого рейда забрало коробки с материалами типа «адвокат-клиент» (касаются конфиденциального сотрудничества адвоката и клиента), а также материалами «исполнительной власти» (право президента США и других представителей исполнительной власти удерживать определенные конфиденциальные связи от судов и законодательной власти), которые они не должны были забирать, - сказал экс-президент. - Я прошу немедленно вернуть эти документы туда, где их взяли».

Ранее сообщалось, что ФБР при обысках у Трампа выявило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как совершенно секретные и предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что в ходе операции сотрудники ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов.

Согласно сделанному в пятницу достоянием гласности ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.

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