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В Узбекистане начнут выделять образовательные кредиты для обучения молодежи в сфере ИКТ

CentralAsia (UZ) -  С 1 октября в Узбекистане будет внедрена ​​система выделения образовательных кредитов для обучения молодежи в области ИКТ на курсах повышения квалификации негосударственных образовательных организаций.

Принято постановление президента, позволяющее расширить возможности получения современных знаний и профессиональных навыков.

Согласно документу, с 1 октября будет установлена система выделения образовательных кредитов для обучения молодежи в области информационных технологий на курсах повышения квалификации негосударственных образовательных организаций. Об этом сообщает Телеграм-канал «Правовые новости».

При этом образовательные кредиты будут выделяться сроком на 4 года с льготным периодом 1 год по основной ставке ЦБ до 65-кратной БРВ.

Для получения кредита на образование детей из семей, внесенных в «Единый реестр социальной защиты» не будут требовать залог и поручительство.

Также с 1 ноября молодым людям, обучающимся на курсах повышения квалификации организаций-резидентов ИТ-парка или успешно прошедшим данные курсы обучения за последние 6 месяцев, будут выдаваться потребительские кредиты в размере до 25-кратного размера БРВ (до 7,5 млн. сум) на приобретение компьютера.

При этом процентные платежи по потребительским кредитам до 1,5-кратной основной ставки ЦБ будут компенсироваться за счет средств Фонда поддержки государственной молодежной политики.

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