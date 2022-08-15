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Глава тайваньской администрации приняла делегацию Конгресса США
Предыстория: Reuters: Делегация Конгресса США посетит Тайвань

CentralAsia (CA) -  Делегацию Конгресса США, прибывшую накануне на Тайвань, приняла глава тайванской администрации Цай Инвэнь, сообщает из Тайбэя агентство Associated Press.

Подробности встречи пока не разглашаются. По ранее опубликованным данным Американского института на Тайване, де-факто посольства США, визит продлится до 15 августа.

На Тайвань прибыли сенатор-демократ Эд Марки, члены палаты представителей из Демократической партии Джон Гараменди, Алан Лоувенталь, Дон Бейер, а также республиканка Амата Колман Радеваген.

Ранее остров посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что вызвало резко негативную реакцию Пекина, который расценил визит как нарушение территориальной целостности и суверенитета Китая, а также принципов установления дипотношений между странами.

В ответ на визит Пелоси Китай провел в 6 районах вокруг Тайваня серию военных учений.

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