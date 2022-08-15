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В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом — 930 случаев за сутки

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Вчера было 1239.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 203;

в Карагандинской области – 173;

в городе Алматы – 103;

в Акмолинской области – 75;

в Павлодарской области – 60;

в ЗКО – 58;

в Костанайской области – 44;

в СКО – 44;

в Атырауской области – 39;

в Актюбинской области – 25;

в Кызылординской области – 23;

в Жамбылской области – 20;

в Алматинской области – 16;

в Мангистауской области – 13;

в Жетысуской области – 9;

в городе Шымкент – 9;

в Туркестанской области – 8;

в Абайской области – 5;

в ВКО – 2;

в Улытауской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 377 898 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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