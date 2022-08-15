В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом — 930 случаев за сутки

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
Вчера было 1239.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 203;
в Карагандинской области – 173;
в городе Алматы – 103;
в Акмолинской области – 75;
в Павлодарской области – 60;
в ЗКО – 58;
в Костанайской области – 44;
в СКО – 44;
в Атырауской области – 39;
в Актюбинской области – 25;
в Кызылординской области – 23;
в Жамбылской области – 20;
в Алматинской области – 16;
в Мангистауской области – 13;
в Жетысуской области – 9;
в городе Шымкент – 9;
в Туркестанской области – 8;
в Абайской области – 5;
в ВКО – 2;
в Улытауской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 377 898 случаев.
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