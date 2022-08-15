В Монголии строительство инфраструктуры для создания нового города началось спустя 40 лет

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В рамках долгосрочной политики развития «Видение-2050» и «Городской и сельской политики» государственной Политики нового возрождения поставлена задача децентрализации Улан-Батора и создания городов-спутников и новых жилых районов. В этом контексте в прошлую пятницу, 12 августа, начались работы по инженерной инфраструктуре «Долина Хөшигт – Новая зона заселения». На церемонии открытия присутствовали Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ и депутаты парламента.

Премьер-министр заявил: «Сегодня мы начинаем строительство нового города в долине Хөшигт и диверсифицированной экономической зоны в рамках «Новой политики возрождения». Правительство будет и далее поддерживать новые районы расселения в аймаках Дархан-Уул, Орхон, Өмнөговь, Өвөрхангай, Багануурском и Налайхском районах столицы, решать инфраструктурные проблемы и создавать правовую базу для привлечения частного сектора и международных инвестиций. Развитие долины Хөшигт может стать не только новым жилым районом, но и особой экономической зоной, а также самостоятельным транспортно-логистическим узлом. Вокруг нового поселка проходит Богдханская железная дорога, и проекты застройки согласованы».

Монголия не строила новый город с 1980 года. Планирование нового города продолжается уже 40 лет. В рамках строительства инфраструктуры нового жилого массива начато строительство источников водоснабжения и электроснабжения.

В ходе церемонии министр строительства и градостроительства Б.Мөнхбаатар отметил: «План нового жилого массива был доработан и утвержден, с выдачей технического решения, сметы и инвестиций. В этом году благодаря плану строительства в государственный бюджет было заложено более 30 миллиардов тугриков ($9,4 млрд). Соответственно, начинается строительство инженерной сети от пяти скважин на юг до аэропорта. Также сегодня началось строительство ЛЭП 35 кВ. Чтобы ускорить реализацию проекта, правительство планирует выделить более 200 миллиардов тугриков в государственном бюджете следующего года поэтапно».

Как представитель частного сектора, президент группы Tavan Bogd Group Ц. Баатарсайхан сказал: «Я уверен, что предприятия будут поддерживать и участвовать в развитии нового жилого района. Наша компания планирует построить в этом районе завод и создать 4000 рабочих мест».

Планируется, что в первую очередь в районе нового расселения долины Хөшигт будет расселено 35 тысяч человек. К 2040 году это будет регион, где проживает 150 тысяч человек, где развиваются бизнес, туризм, транспорт, логистика, производство и сфера услуг, а также активизируются административная, культурная, образовательная, медицинская и хозяйственная деятельность.

На заседании кабинета министров от 10 августа 2022 года в рамках децентрализации Улан-Батора было принято решение о переносе некоторых государственных учреждений в долину Хөшигт.

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