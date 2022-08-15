В Туркменистане мужчина избил жену за визит в парикмахерскую (видео)

CentralAsia (TM) - В интернете распространился ролик из Туркменистана. На нем мужчина заходит в женскую парикмахерскую, толкает на пол и бьет свою жену. Судя по его выкрикам, в ярость его привело то, что супруга решила навести красоту, не поставив мужа в известность, передает fontanka.ru.

В видеоролике запечатлено, как мужчина сначала кричит на женщину, потом толкает и, когда женщина падает на пол, бьет. Подробности первой сцены скрыты за спинами женщин, которые возмущаются, но боятся вступиться за пострадавшую.

Потом мужчина выходит, хлопнув дверью, но через несколько секунд возвращается и уже на камеру наносит несколько жестоких ударов женщине кулаками и ногами. Мужчина ругается на туркменском языке.

По данным портала Turkmen.news, происшествие, возможно, произошло в одном из домов в районе Кеши близ Ашхабада, где в элитных высотках на первом этаже работают салоны красоты.