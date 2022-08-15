В Монголии весной родилось 24 млн молодняка, а общее поголовье достигло 90 млн

CentralAsia (MNG) -

По состоянию на конец 2021 года в Монголии насчитывалось 67,3 млн голов скота. Весной 2022 года родилось 24 млн молодняка, а всего на территории Монголии проживает 90 млн голов скота. Если перевести КРС, лошади и верблюдов на баранью голову, то получится около 120 млн овец.

Пастбищные мощности Монголии составляют 84,7 млн овец, и она может вместить такое количество скота. Однако в настоящее время мощность пастбищ превышена на 35 млн голов овец.

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