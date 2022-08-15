Из Восточного Китая в Узбекистан по новому железнодорожному маршруту выехал грузовой поезд

CentralAsia (UZ) - Из города Уси восточно-китайской провинции Цзянсу 13 августа выехал грузовой поезд и направился в Центральную Азию.

По данным китайской газеты «Жэньминь жибао», грузовой состав везет более 1 тысячи тонн товаров, включая бытовую технику и автозапчасти, общей рыночной стоимостью 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов США).

Поезд примерно через 20 дней прибудет в Узбекистан и Казахстан.

«Как отметили в логистическом парке Западного вокзала города Уси, после начала пандемии местные внешнеторговые предприятия стали испытывать трудности в экспорте товаров, и появление нового маршрута грузовых железнодорожных перевозок открывает новые возможности для этих предприятий», - дополняет газета «Жэньминь жибао».