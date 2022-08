В Китае назвали визит делегации США на Тайвань опасным ходом

CentralAsia (CA) - Специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в своем Twitter-аккаунте назвал визит делегации Конгресса США на Тайвань опасным ходом.

Дипломат призвал Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая».

По его словам, любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной», выкованной руками более 1,4 млрд граждан.

14 августа делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Помимо Марки, на Тайвань прибыли еще 4 сенатора.

China’s complete reunification is a process that cannot be halted. National reunification is an essential step towards national rejuvenation. Peaceful cross-Strait reunification is of benefit not only to the Chinese nation, but to all peoples & the int'l community as a whole.