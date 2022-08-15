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Группа Unitel впервые в Монголии запустила тестовую станцию ​​сети 5G

CentralAsia (MNG) -  

В 2016 году Unitel Group впервые успешно внедрила сеть 4G LTE в Монголии, а сегодня впервые в Монголии тестовая станция сети 5G нового поколения была открыта для публики на центральной площади столицы страны.

Ее можно назвать первым в том смысле, что каждый, кто пришел на главную площадь, может подключиться к сети 5G нового поколения с помощью своих мобильных телефонов и в реальности испытать высокоскоростной интернет.

Мобильные сети связи пятого поколения (5G) — это новый телекоммуникационный стандарт связи, обеспечивающий более высокую пропускную способность, экстремально низкие задержки, гарантированную надежность и сопутствующие вычислительные ресурсы для внедрения цифровых решений в различных отраслях экономики. Сети 5G предоставят новое качество цифровых услуг и сервисов для населения, бизнеса и государства, будут способствовать развитию цифровой экономики.

Характеристики сетей 5G в сравнении с сетями 4G (LTE):

  • услуги передачи данных нового технического уровня:
  • сверхширокополосная мобильная связь (eMBB) с высокой скоростью передачи данных, аналогичной проводным подключениям (1 Гбит/с — в 10 раз выше, чем в сетях LTE);
  • сверхнадежная межмашинная связь с низкими задержками (URLLC), к которой предъявляются повышенные и жесткие требования по скорости, задержкам сигнала, пропускной способности и времени готовности сервиса (менее 5 мс — в 8 раз ниже, чем в сетях LTE);
  • масштабная (массовая) межмашинная связь (mMTC) для подключения большого количества устройств (300 тыс. единиц на одной базовой станции — в 100 раз больше, чем в сетях LTE);
  • гарантированное качество, доступность связи и сервисов;
  • гибкое и динамическое управление сетью связи и ее адаптация под индивидуальные сервисы; виртуальное ядро 5G позволяет создавать независимые сетевые сегменты с выделенными ресурсами (“слайсы” и граничные вычисления — MEC), предоставляющие практически любой набор параметров качества сети для критически важных сервисов в конкретной локации;
  • глобальная связанность и агрегация беспроводных технологий (WiFi, LTE, NB-IoT и др.);
  • новая архитектура безопасности сетей связи, что делает выделенные сети более защищенными от киберугроз.
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