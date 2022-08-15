Шавкат Мирзиёев посетит Мекку и Медину. Это первый визит президента Узбекистана в Саудовскую Аравию за 30 лет

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17-18 августа посетит Саудовскую Аравию с государственным визитом по приглашению короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиз Аль Сауда. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Отмечается, что это первый визит главы государства в эту страну за последние 30 лет.

Согласно программе визита в Джидде состоятся переговоры на высоком уровне. Стороны обсудят вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества между двумя странами. Особое внимание будет уделено направлениям: «зеленая экономика», высокие технологии и цифровизация, инновации, малый бизнес и предпринимательство.

По итогам встречи ожидается подписание большого пакета двусторонних документов.

Глава государства также проведет встречу с руководителями ведущих саудовских компаний, влиятельных международных организаций - Организации исламского сотрудничества и Исламского банка развития.

Также президент посетит Мекку Мукарраму и Медину Мунаввару.