ISW: Украинские войска нанесли удар по автомобильному мосту в Антоновке (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 14 на 15 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска нанесли удар по Антоновскому автомобильному мосту, что, вероятно, привело к тому, что все три автомобильных моста на правом берегу Днепра остались недоступными для тяжелой техники.

Выводы института:

Российские войска проводят наземные атаки к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска, а также добились неустановленных успехов в районе Бахмута.

Сообщается, что украинские войска нанесли удар по скоплению сил Вагнера в Попасной Луганской области, в результате чего есть жертвы.

Российские войска в Украине действуют примерно в 6 группировках.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.