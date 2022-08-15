ISW: Украинские войска нанесли удар по автомобильному мосту в Антоновке (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:51, 15 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 14 на 15 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска нанесли удар по Антоновскому автомобильному мосту, что, вероятно, привело к тому, что все три автомобильных моста на правом берегу Днепра остались недоступными для тяжелой техники.
Выводы института:
Российские войска проводят наземные атаки к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска, а также добились неустановленных успехов в районе Бахмута.
Сообщается, что украинские войска нанесли удар по скоплению сил Вагнера в Попасной Луганской области, в результате чего есть жертвы.
Российские войска в Украине действуют примерно в 6 группировках.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.