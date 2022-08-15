В Узбекистане за сутки выявлены 25 новых случаев COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 15 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 562. В течение прошедших суток зафиксировано 25 (накануне – 28) новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (12), Ташкентской (9), Хорезмской (3) и Наманганской (1) областях.

За день выздоровели 29 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 241 157).

На лечении находятся 768 больных COVID-19.