В Узбекистане за сутки выявлены 25 новых случаев COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:12, 15 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - На 15 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 562. В течение прошедших суток зафиксировано 25 (накануне – 28) новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Заболевшие зарегистрированы в столице (12), Ташкентской (9), Хорезмской (3) и Наманганской (1) областях.
За день выздоровели 29 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 241 157).
На лечении находятся 768 больных COVID-19.
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