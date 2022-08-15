Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек

CentralAsia (CA) - Численность населения планеты Земля официально достигло количества в 8 млрд человек и продолжает увеличиваться. Такие данные приводит 15 августа портал Countrymetrics.info, на котором расположен виртуальный счетчик жителей планеты в режиме реального времени.

Исходя из него можно увидеть, что количество мужского населения на Земле составляет чуть более 4 млрд жителей. А женское еще не достигло такой же отметки, находясь пока на уровне 3,9 млрд жительниц.

Также приводятся три самые распространенные причины смертей жителей Земли: это ишемическая болезнь сердца (5,9 млн случаев в текущем году), инсульт (4,2 млн случаев в 2022 году) и острые инфекции нижних дыхательных путей (2,1 млн случаев в этом году).

В этом списке представлены 20 самых густонаселённых стран мира по состоянию на сегодняшний день. В этих странах проживает приблизительно 5.6 млрд людей, что составляет 70% от всего населения планеты.