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Синоптик: В некоторых регионах России ожидается «египетская жара»

CentralAsia (CA) -  Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал «египетскую» жару в некоторых регионах России, передает ТАСС.

По его словам, в ближайшие 3 дня температура до 40-43 градусов тепла ожидается в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии. «Это очень жарко, египетский вариант погоды по климату», - сказал он.

Синоптик добавил, что в континентальных районах Краснодарского края температура в ближайшие дни будет достигать 30-35 градусов тепла, в степных районах Крыма — 30-32 градуса тепла, а в Ставропольском крае — 40 градусов тепла.

Вильфанд также предупредил, что на юге России ожидается неустойчивая погода. Он призвал граждан следить за прогнозом каждый день.

Также недавно в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности Москве из-за жары.

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