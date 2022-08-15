В Туркменистане проходит международная конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

CentralAsia (UZ) - Утром, 15 августа, в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане начала свою работу в гибридном формате международная конференция на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

По данным государственного ИА «Туркменистан сегодня», в форуме, организованном по инициативе Туркменистана под эгидой ООН, принимают участие делегации из около 40 государств и свыше 30 международных организаций. Нынешнее мероприятие также объединило руководителей учреждений системы ООН, авторитетных международных, региональных и субрегиональных организаций и финансовых структур, представителей частного сектора, неправительственных объединений, научных кругов.

Узбекистан на конференции представлен делегацией во главе с министром транспорта Илхомом Махкамовым.

Основными целями конференции являются анализ прогресса, достигнутого развивающимися странами, не имеющими выхода к морю (РСНВМ), в области устойчивого транспорта и связанных с ним Целей устойчивого развития, определение влияния в этом контексте пандемии коронавирусной инфекции и других вызовов. В числе главных тем также рассмотрение ключевой роли сферы транспорта для восстановления после COVID-19, смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.

Задачами форума являются обмен знаниями, опытом и инновационными подходами, решениями для финансирования инфраструктуры после пандемии коронавируса, обеспечения её устойчивости и стабильности, выявление рекомендаций и возможностей для улучшения развития и технического обслуживания транспортной инфраструктуры в РСНВМ, а также расширение международной поддержки в области транспорта и укрепление сотрудничества в этой сфере в интересах РСНВМ.

Эти рекомендации, как ожидается, будут направлены на ускорение достижения ЦУР и будут представлены на Третьей конференции ООН по РСНВМ в 2024 году.