Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

CentralAsia (KZ) - Метеорологические условия в Нур-Султане, Алматы и Актобе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 15 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в Нур-Султане, Алматы и Актобе.

В данных городах будет повышенный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Также 15 августа на юге и западе Казахстана ожидается жаркая погода.

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