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Банк Таджикистана «Ориёнбанк» открыл представительство в Ташкенте

CentralAsia (TJ) -  Центральный банк Узбекистана аккредитовал представительство ОАО «Ориёнбанк», сообщает пресс-служба узбекского финансового регулятора.

В сообщении говорится, что предоставленная 3 августа аккредитация «Ориёнбанка» будет действовать до 2 августа 2025 года.

До этого в Узбекистане действовали представительства семи иностранных банков: «J.P. Morgan Chase Bank» (США), «Газпромбанк» (РФ), «Commerzbank AG» (ФРГ), «Landensbank Baden-Wurttemberg» (ФРГ), а также «Kyongnam Bank», «Shinhan Bank» и «Korea Eximbank» (все Республика Корея).

Представительство иностранного банка создается исключительно для представления интересов головного банка, функции которого сводятся к поиску партнеров, проведению рекламных мероприятий, маркетинговых исследований. Представительство банка в отличия от филиала, не имеет права осуществлять банковские операции.

На территории Узбекистана почти уже три года действуют «Алиф Тек» и «Алиф Молия», собственниками которых является «Алиф Капитал Холдинг», который также владеет «Алиф Банком» в Таджикистане.

Летом 2019 года «Алиф Тек» получила лицензию платёжной организации Центробанка Узбекистана.

Доля «Ориёнбанка» на рынке финансового посредничества Таджикистана составляет 20,06% (обобщающий показатель). По этому показателю «Ориёнбанк» уступает только государственному коммерческому банку «Амонатбанк» (24,64%).

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