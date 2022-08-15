В России выявили 6 случаев заражения гибридным штаммом COVID «дельтакрон»

CentralAsia (CA) - В России обнаружено 6 случаев заболевания вариантом коронавируса «дельтакрон», который представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон»; оснований считать, что он приводит к более тяжелому течению заболевания или обладает большей способностью передаваться от человека к человеку, нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один - в Москве», - говорится в сообщении.

Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.

Гибридный вариант коронавируса относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, уточнили в Роспотребнадзоре.

Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением подвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе.

Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 отметила, что при заражении штаммом «дельта» болезнь проходила тяжелее по сравнению с «омикроном».

При «дельте» температура держится дольше и чаще были случаи поражения легких. При «Омикроне» болезнь протекает легче – температура держится 1–3 дня, при этом пик температуры сохраняется лишь один день. Также практически нет поражения легких, оно минимально.

Ярцева рассказала, что в теории симптомы «дельтакрона» смогут сочетать в себе проявления «омикрона» и «дельты». Например, более короткий пик повышенной температуры и потерю обоняния, а также чаще встречающееся поражение легких. Однако она подчеркнула, что пока реальных данных, подтверждающих это предположение, нет.