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В Узбекистане муж и жена скончались после употребления арбуза
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Нарынском районе Наманганской области арбузом отравилась семья, двое из них погибли. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РУз.

По данным ведомства, 11 августа текущего года муж с женой, двое их детей, а также две внучки отравились дома арбузом, который они купили двумя днями ранее перед районным фермерским рынком. В результате муж с женой скончались в квартире. Остальных поместили в районное медицинское объединение.

По предварительной информации, смерть супругов наступила в результате отравления неизвестным возбудителем (пищевой продукт), внутренние органы находились в шоковом состоянии, острый отек легких, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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