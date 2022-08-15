В Узбекистане муж и жена скончались после употребления арбуза

- Узбекистан, происшествия
- 14:14, 15 августа 2022
- Просмотров: 169
иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - В Нарынском районе Наманганской области арбузом отравилась семья, двое из них погибли. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РУз.
По данным ведомства, 11 августа текущего года муж с женой, двое их детей, а также две внучки отравились дома арбузом, который они купили двумя днями ранее перед районным фермерским рынком. В результате муж с женой скончались в квартире. Остальных поместили в районное медицинское объединение.
По предварительной информации, смерть супругов наступила в результате отравления неизвестным возбудителем (пищевой продукт), внутренние органы находились в шоковом состоянии, острый отек легких, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.