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В Ереване успешно локализовали пожар в ТЦ
Предыстория: В торговом центре в Ереване произошел взрыв. Видео

CentralAsia (CA) -  Пожар, вспыхнувший после взрыва в торговом центре «Сурамлу» в Ереване полностью локализован, спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил ТАСС пресс-сeкретарь МЧС республики Айк Костанян.

«Нам удалось полностью локализовать пожар, огонь больше не распространяется. Но поскольку мы не знаем, что находится в складах и что сейчас горит, тушение пожара осложняется», — сказал он.

Он также добавил, что МЧС продолжает спасательные работы.

16 человек считаются без вести пропавшим, а число погибших выросло до 6.

По предварительной причине, загорелся склад пиротехники, спровоцировав пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди. Возбуждено уголовное дело.

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