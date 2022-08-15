В Ереване успешно локализовали пожар в ТЦ
- Азия и мир, происшествия
- 14:23, 15 августа 2022
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|Предыстория: В торговом центре в Ереване произошел взрыв. Видео
CentralAsia (CA) - Пожар, вспыхнувший после взрыва в торговом центре «Сурамлу» в Ереване полностью локализован, спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил ТАСС пресс-сeкретарь МЧС республики Айк Костанян.
«Нам удалось полностью локализовать пожар, огонь больше не распространяется. Но поскольку мы не знаем, что находится в складах и что сейчас горит, тушение пожара осложняется», — сказал он.
Он также добавил, что МЧС продолжает спасательные работы.
16 человек считаются без вести пропавшим, а число погибших выросло до 6.
По предварительной причине, загорелся склад пиротехники, спровоцировав пожар. Из-за этого здание ТЦ обрушилось, под завалами остались люди. Возбуждено уголовное дело.
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