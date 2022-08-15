В России за сутки выявили 25,2 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили 25 тыс. 273 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 августа сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Вчера было 28 тыс. 982. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 млн 907 тыс. 231 случай заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 53, всего с начала пандемии в России умерли 383 тыс. 178 человек.

Количество случаев выздоровления за сутки составило 15 тыс. 410. Всего выздоровления с начала пандемии выросло до 18 млн 151 тыс. 487.