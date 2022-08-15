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В Египте простились с 41 жертвой пожара в церкви

CentralAsia (CA) -  Похороны 41 жертвы пожара в коптской церкви Египте прошли в ночь на 15 августа в египетской столице. Об этом передает Еuronews.

Попрощаться с погибшими в результате возгорания в церкви Святого Меркурия Цезарейского пришли сотни людей.

Во время богослужения, по рассказам очевидцев, из кондиционера повалил густой дым. Он и стал основной причиной смерти верующих. Пожарные и кареты скорой помощи прибыли только через час, эвакуация раненых и погибших был затруднена тем, что церковь находится на узкой улочке многонаселенного квартала на левом берегу Нила, в самом здании не был предусмотрен эвакуационный выход.

Прокуратура Каира начала расследование, президент Абдул-Фатах ас-Сиси пообещал семьям погибших и пострадавших денежные компенсации.

Соболезнования в связи с трагедией выразили главе коптской церкви Тавадросу II Конференция католических церквей Святой Земли и глава мусульман-суннитов Египта. Из 103 млн. населения страны коптский вариант христианства исповедуют от 10 до 15 млн. человек.

14 авгутста в церкви Або Сефейн в египетской провинции Эль-Гиза вспыхнул пожар, в результате которого 41 человек погибли, еще 45 — пострадали.

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