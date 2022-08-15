Зеленский уволил начальников управлений СБУ в 3 областях

- Азия и мир, политика
- 15:43, 15 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников 3 управлений Службы безопасности (СБУ). Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Должности лишился, в частности, глава управления СБУ в Киевской области Сергей Заяц. Вместо него назначен Артем Бондаренко, ранее возглавлявший управление СБУ во Львовской области.
Также был уволен начальник управления СБУ в Тернопольской области Юрий Борейчук. Замену ему пока не нашли.
В июле Зеленский отстранил от своих должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Украинский президент считает, что его госструктуры нуждаются в «чистке», поскольку среди чиновников и работников силовых ведомств неоднократно выявляли «коллаборационистов».