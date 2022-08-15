Китай вновь начал учения близ Тайваня после визита делегации США

CentralAsia (CA) - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит военные учения близ территориальных вод и воздушного пространства Тайваня, сообщают в 15 августа китайские СМИ.

В командовании Восточного военного округа НОАК, комментируя учения, указали, что предпримут все необходимые меры для «сохранения национального суверенитета, мира и стабильности в окрестностях Тайваньского пролива.»

Кроме того, китайское издание Global Times со ссылкой на представителя оборонного ведомства КНР У Цяня сообщает, что «НОАК будет решительно подавлять любые попытки достижения независимости Тайваня, а также будет противостоять иностранному вмешательству».

14 августа делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Помимо Марки, на Тайвань прибыли еще 4 сенатора.