Бывшие сотрудники афганских служб безопасности могут быть завербованы Россией и Ираном, - СМИ

CentralAsia (CA) - Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, обладающие секретными знаниями об операциях США, оставленные после эвакуации американцев из страны, уязвимы для вербовки или принуждения со стороны России, Китая и Ирана. Об этом заявили законодатели-республиканцы, отметив, что администрация президента Джо Байдена не придала приоритетного значения их эвакуации, сообщает Reuters.

«Это особенно актуально, учитывая сообщения о том, что некоторые бывшие афганские военнослужащие бежали в Иран», - говорится в докладе Комитета по международным делам Палаты представителей США, посвященном первой годовщине захвата Кабула талибами.

Администрация Байдена, отмечают авторы доклада, в ходе хаотичной операции по выводу американских войск в международном аэропорту Кабула 14-30 августа 2021 года не смогла уделить приоритетное внимание эвакуации афганских спецназовцев и других элитных подразделений, прошедших подготовку в США.

Администрация называет операцию «выдающимся успехом», в результате которой более 124 000 американцев и афганцев были эвакуированы и завершилась «бесконечная» война.

Однако сотни обученных в США бывших сотрудников служб безопасности, а также члены их семей остаются в Афганистане на фоне сообщений о том, что талибы убивают и пытают бывших афганских чиновников.

Эти бывшие сотрудники «могут быть завербованы или принуждены к работе на одного из противников Америки, которые сохраняют свое присутствие в Афганистане, включая Россию, Китай или Иран», – говорится в докладе республиканцев.

Это - серьезный риск для национальной безопасности США, поскольку эти афганцы «знают тактику, методы и процедуры американских военных и разведывательного сообщества», считают авторы доклада.