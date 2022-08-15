«Ъ»: Насколько вероятна возможность закрытия шенгенской зоны для россиян

CentralAsia (CA) - Все больше стран ЕС требуют запретить выдавать визы россиянам. Решения на уровне Евросоюза 14 августа потребовал президент Латвии Эгилс Левитс. На этом же настаивают в МИД Польши, Литвы, Чехии и Дании. Главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза обсудят запрет на выдачу виз россиянам в конце августа, передает Коммерсантъ.

Насколько вероятна возможность закрытия шенгенской зоны для россиян

Пока в Европе есть хотя бы одна страна, куда могут въехать россияне, им открыт доступ во все остальные — таковы правила шенгенской зоны. Именно поэтому нужно вводить запреты на уровне Евросоюза, заявили в Министерстве по делам интеграции Дании.

Наиболее активно такой риторики придерживаются в странах Балтии, а Эстония даже перешла к конкретным действиям: с 18 августа въехать в страну по шенгену, выданному республикой, россияне не смогут. Общеевропейский запрет поддерживают Литва и Латвия, а президент последней и вовсе заявил, что страна «слишком щедро» раздавала россиянам виды на жительство и стоит пересмотреть решения по уже выданным ВНЖ.

И россиян это уже напугало, говорит директор международных программ агентства «Евро-Резидент» Софья Дефосэ-Аксютина: «Если говорить про Латвию, то соотечественники сильно переживают и предпринимают меры для получения вида на жительство в других странах, которые не делают подобных заявлений — Италия, Франция, Словакия и так далее. При этом российская диаспора в Латвии приносит хорошие деньги».

«Ъ» стало известно о как минимум об одном случае, когда россиянке не продлили ВНЖ в Латвии, объяснив это тем, что она находится в некоем списке граждан, представляющих угрозу безопасности республики. Если планы Риги реализуются, и многим россиянам откажут в продлении ВНЖ или аннулируют его, то их имущество в стране будет фактически заморожено, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Конечно, можно попытаться обжаловать решение из-за того, что ВНЖ был приобретен за инвестиции, но это достаточно опасный вариант. Дело в том, что в отличие от гражданства вид на жительство может быть отозван в административном порядке без суда.

Пострадавших будет много, потому что россияне всегда лояльно относились к Латвии. Для многих это будет выглядеть как заморозка их инвестиций. При этом выход из такой ситуации с помощью продажи недвижимости несет очень большие потери. Скидки в данном случае могут достичь и 50%».

Совет ЕС обсудит визовые ограничения для россиян 31 августа. Однако полного запрета на выдачу шенгена не будет, уверен исполнительный директор визового агентства «Визаход» Даниил Сергеев. Скорее всего, меры будут введены на уровне конкретных и самых радикально настроенных государств, отмечает он: «Давайте посмотрим, как ведут себя США, на которые, конечно, европейцы будут ориентироваться и оглядываться. Начиная с 2014 года, Америка не ввела ни одного визового ограничения.

Да, были высланы дипломаты, стало невозможно получать визы в РФ, но это совершенно никак не отражается на возможности получить разрешительный документ. После 31 августа многие страны введут какие-то формальные барьеры, например, ограничат количество выданных виз.

Некоторые страны ЕС действительно не занимают радикальную позицию по визам для россиян, посетовали в польском МИДе. Это, в частности, Германия, Франция и Нидерланды. Хотя последние месяцы показывают, что каким бы принципиальным ни был вопрос, и какими болезненными ни были санкции, они все равно могут быть приняты.