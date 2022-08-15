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«Талибан» планирует закупить у России нефть по бартеру
М. Стулов / Ведомости
М. Стулов / Ведомости

CentralAsia (CA) -  Движение «Талибан» предложило России продать Кабулу один миллион баррелей нефти. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли в правительстве талибов Нуриддин Азизи.

Азизи подчеркнул, что «Талибан» рассматривает вариант бартерной торговли, если российская сторона заинтересуется какой-нибудь афганской продукцией для обмена на энергоресурсы.

В июне во время Петербургского международного экономического форума глава торгово-промышленной палаты Афганистана говорил, что талибы хотят закупить у России пять тысяч тонн нефти и два миллиона тонн зерна.

Представители талибов приехали в Москву на переговоры в воскресенье, 14 августа.

Талибы пришли к власти в Афганистане ровно год назад, 15 августа 2021 года, и сформировали правительство.

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