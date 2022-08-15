«Талибан» планирует закупить у России нефть по бартеру

- Азия и мир, общество
- 18:11, 15 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Движение «Талибан» предложило России продать Кабулу один миллион баррелей нефти. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли в правительстве талибов Нуриддин Азизи.
Азизи подчеркнул, что «Талибан» рассматривает вариант бартерной торговли, если российская сторона заинтересуется какой-нибудь афганской продукцией для обмена на энергоресурсы.
В июне во время Петербургского международного экономического форума глава торгово-промышленной палаты Афганистана говорил, что талибы хотят закупить у России пять тысяч тонн нефти и два миллиона тонн зерна.
Представители талибов приехали в Москву на переговоры в воскресенье, 14 августа.
Талибы пришли к власти в Афганистане ровно год назад, 15 августа 2021 года, и сформировали правительство.