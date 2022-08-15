В Украине проголосовали за продление военного положения в стране

CentralAsia (CA) - Рада проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 21 ноября, передает ТАСС.

В конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении действия военного положения и мобилизации на Украине.

«Глава государства внес на рассмотрение парламента проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации и проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения на Украине», - говорилось в сообщении Рады.

Тексты документов не опубликованы, но как сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк, военное положение предлагалось продлить на 90 дней, до 21 ноября.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 22 мая Верховная рада в очередной раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 суток - до 23 августа.