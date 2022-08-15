Бывшая глава Мьянмы приговорена к еще шести годам тюрьмы за коррупцию

CentralAsia (CA) - Бывшую главу правительства Мьянмы признали виновной в нецелевом использовании средств фонда, финансировавшего сферы здравоохранения и образования. 77-летняя Аун Сан Су Чжи отрицает обвинения, передает «Немецкая волна».

77-летняя Су Чжи признана виновной в нецелевом использовании средств благотворительного фонда, созданного ею же и названного в честь ее матери До Кхин Чжи. Экс-премьеру инкриминировали то, что средства организации, предназначенной для финансирования сфер здравоохранения и образования, якобы тратились на строительство дома и аренду государственной земли по льготной ставке. Аун Сан Су Чжи свою вину отрицает.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме без участия общественности и представителей СМИ. Адвокатам Су Чжи запретили разглашать любые детали этого процесса.

В ходе предыдущих судебных процессов лауреата Нобелевской премии мира 1991 года Аун Сан Су Чжи уже приговорили к 11 годам заключения по самым разным обвинениям, начиная от подстрекательства к мятежу и заканчивая нарушением пандемических ограничений. Если ее признают виновной по всем делам, ей будет грозить пожизненное лишение свободы.

В Мьянме в феврале 2021 года произошел военный переворот. Генералы обосновали путч предполагаемыми нарушениями на выборах 2020 года, в результате которых Аун Сан Су Чжи одержала убедительную победу. Доказательств этих нарушений военные так и не представили. После переворота Мьянма все больше погружается в пучину хаоса и насилия.

Правозащитники заявляют, что Су Чжи стала жертвой показательного процесса. По мнению экспертов, военная хунта намерена навсегда заставить замолчать политика, которая в прошлом уже провела много лет под домашним арестом. В июне 2022 года Су Чжи была переведена из-под домашнего ареста в одиночную тюремную камеру в столице страны Нейпьидо.