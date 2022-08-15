В Ташкенте 7 граждан Афганистана пытались по поддельным британским паспортам вылететь в Лондон

CentralAsia (UZ) - В аэропорту Ташкента задержали семерых граждан Афганистана, которые планировали вылететь в Лондон по поддельным британским паспортам, сообщил Департамента по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма МВД РУз.

По данным ведомства, 5 августа в ходе паспортного контроля пассажиров, следующих авиарейсом НУ-201 по маршруту Ташкент-Лондон, в международном аэропорту «Ташкент» были отстранены от рейса семь пассажиров, предъявившие паспорта граждан Великобритании.

В ходе проверки данные пассажиры представились гражданами Афганистана, которые, находясь на территории Таджикистана, незаконно приобрели поддельные национальные паспорта граждан Великобритании. Таким образом они намеревались выехать из Узбекистана в Лондон.

Все афганцы с поддельными паспортами были задержаны.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 223 (Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан) и 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса РУз.