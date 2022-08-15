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Лидеры Узбекистана и Турции обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки

CentralAsia (UZ) -  В понедельник, 15 августа, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных и региональных структур, в том числе Организации тюркских государств и Шанхайской организации сотрудничества.

Мирзиеев особо отметил высокую организацию пятых Игр исламской солидарности, проходящих в эти дни в турецком городе Конья, где результативно выступают узбекские спортсмены.

Телефонная беседа президентов Узбекистана и Турции прошла в традиционно теплой и дружественной атмосфере, отметили в пресс-службе.

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