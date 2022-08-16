Монголия завоевала две бронзовые медали на олимпиаде по информатике в Джокьякарте

CentralAsia (MNG) -

Школьники из Монголии завоевали две бронзовые медали на международной олимпиаде по информатике в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Завершилась 34-я Международная олимпиада по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI 2022) в Джокьякарте, Индонезия.

Бронзовые медали получили учащиеся школы «Nest Education» Б. Бат-Эрдэнэ и Э. Жагар из Монголии. В состав монгольской команды вошли также учащиеся Д. Энэрэл из школы «Сант» и Б. Бэлгутэй из школы «Сэлбэ».

Монгольскую команду в Индонезии возглавляли директор ОО «Олимпиада по информатике», профессор Д. Цэдэвсурэн, и его заместитель — Д. Өсөхбаатар, преподаватель информатики школы «Nest Education».

Отмечается, что 34-я международная олимпиада проводилась в гибридном формате (заочно и онлайн), и в ней приняли участие 357 школьников 91 команды из 90 стран, 269 из них приняли участие в олимпиаде, приехав в Индонезию, а 88 участвовали онлайн-формате.

Первые призовые награды распределились на олимпиаде следующим образом. По четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая. Участники из США и РФ выиграли соответственно три золотые и одну серебряную медали.

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